Kilka tysięcy mężczyzn, modląc się, przeszło ulicami Bydgoszczy. Spotkanie Wojowników Maryi [wideo]

– Chodzi o to, żeby wojować z własnymi słabościami, a nie z innym człowiekiem – podkreślają Wojownicy Maryi, którzy przyjechali na ogólnopolskie spotkanie do Bydgoszczy. Uczestnicy w procesji różańcowej przeszli ze Starego Rynku do Bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo, gdzie trwa dalsza część wydarzenia.Co to znaczy być Wojownikiem Maryi? – Walczyć codziennie ze swoją słabością, ze swoim grzechem, walczyć o rodzinę, o najbardziej zatwardziałych grzeszników, którzy być może [robią to] nieświadomie, być może są poranieni przeszłością, cierpią, raniąc też Boga i innych ludzi – mówi jeden z uczestników spotkania. – Na pewno Maryja przemieniła moje serce, co zaowocowało tym, że uzdolniła mnie do tego, żebym służył Bogu i ludziom, żebym bardziej kochał bliźnich, z większą miłością i pokorą odnosił się do ludzi i do świata – dodaje.– My jesteśmy powołani przez Maryję do tego, żeby służyć innym i dawać świadectwo innym mężczyznom, że można żyć z Bogiem. Na przykład poprawiły się nasze relacje małżeńskie, relacje z innymi ludźmi, bo inaczej patrzymy na innych ludzi – tłumaczy inny z uczestników. Jak wyjaśnia, wszystko zaczęło się na Jasnej Górze, gdzie zawierzył siebie i rodzinę Matce Bożej. – Po jakimś czasie pojawiła się taka myśl, żeby wstąpić do Wojowników Maryi – mówi.– Chodzi o to, żeby wojować z własnymi słabościami, a nie z innym człowiekiem – podkreślają Wojownicy. Czy widać zmiany na lepsze w ich życiu? – Na pewno obserwuję starania tych, którzy podejmują tę drogę – mówi jeden z kapłanów obecny na procesji.Uczestnicy procesji różańcowej modlili się za Bydgoszcz – władze miasta i za mieszkańców – oraz we własnych intencjach. W programie spotkania w Bazylice jest także świadectwo, konferencja salezjanina ks. Dominika Chmielewskiego – założyciela wspólnoty Wojowników Maryi – koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza św. i adoracja. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Tajemnice Eucharystii”.Wojownicy Maryi to Maryjna katolicka wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie w Lądzie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn.By stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, oraz po uprzedniej weryfikacji przystąpić do uroczystego zawierzenia tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku.Spotkania ogólnopolskie, męskie organizowane przez wspólnotę Wojownicy Maryi odbywają się cyklicznie (co 1-2 miesiące) i mają charakter otwarty. Oprócz członków wspólnoty Wojownicy Maryi, uczestniczą w nich osoby z różnych środowisk. Są wśród nas mężowie, ojcowie, single, rozeznający, kapłani, z różnych części Polski i Świata.