Archeolodzy wrócą na budowę. Remont Bulwaru Filadelfijskiego wstrzymany

Toruń szuka firmy, która przeprowadzi dodatkowe badania archeologiczne na Bulwarze Filadelfijskim. Decyzję w tej sprawie wydał wojewódzki konserwator zabytków. Do tego czasu przebudowa jest wstrzymana.

- W związku z prowadzonymi robotami odkrywamy różne relikty architektoniczne - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w toruńskim Urzędzie Miasta. - Te znaleziska są zgłaszane do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dostaliśmy w trzecią decyzję o wstrzymaniu robót na odcinku bramy klasztornej, do hotelu Bulwar. Na tym terenie, jak podejrzewają specjaliści, odkryliśmy zabudowy średniowiecznego klasztoru benedyktynek, w tym kościół, szpital, budynki gospodarcze, co szczegółowe badania archeologiczne pozwolą w sposób jednoznacznie określić. Termin realizacji badania szacujemy na sześć tygodni.Początkowo prace miały zakończyć się w czerwcu. Już wiadomo, że potrwają co najmniej do końca roku. Wartość inwestycji to 47 mln zł. W tej kwocie jest również budowa nadwiślańskich pawilonów. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.Więcej w relacji Michała Zaręby i: TUTAJ