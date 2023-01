Wojownicy Maryi z całej Polski spotkają się w Bydgoszczy. Temat: Eucharystia

Wojownicy Maryi zapraszają na ogólnopolskie otwarte spotkanie formacyjne dla mężczyzn w wieku 18-50 lat, które zaplanowano na sobotę, 14 stycznia w Bazylice św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. Temat spotkania: Tajemnica Eucharystii cz. 1

Program wydarzenia:10:00 Procesja różańcowa12:15 Świadectwo12:30 Konferencja ks. Dominika Chmielewskiego13:30 Przerwa14:30 Koronka do Miłosierdzia Bożego15:00 Msza Św. +AdoracjaWojownicy Maryi to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie w Lądzie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn. Opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi jest ks. Dominik Chmielewski SDB.By stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych, oraz po uprzedniej weryfikacji przystąpić do uroczystego zawierzenia tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku.Spotkania ogólnopolskie, męskie (kiedyś zwane ONLY4MEN) organizowane przez wspólnotę Wojownicy Maryi odbywają się cyklicznie (co 1-2 miesiące) i mają charakter otwarty. Oprócz członków wspólnoty Wojownicy Maryi, uczestniczą w nich osoby z różnych środowisk. Są wśród nas mężowie, ojcowie, single, rozeznający, kapłani, z różnych części Polski i Świata.Spotkania te to przede wszystkim wspólna Msza Święta, modlitwa (różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia), konferencje, świadectwa i czas na integrację.