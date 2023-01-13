Piątek, 13 stycznia 2023 r.   Imieniny: Bogumiły, Weroniki, Hilarego
Polskie Radio PiK » Region
Forum Rolnika 2022
2023-01-13, 12:15 Redakcja

Мобільні легені в Солець Куявський. Brainwave музика в Бидгощі

У Rother
У Rother's Mills у Бидгощі можна почути музику мозкових хвиль / фото. Тетяна Адоніс
Антисмогова кампанія під гаслом «Дивіться, чим ви дихаєте» під керівництвом польської Smog Alarm прибула в Солець Куявський.

Чергові новини для Українців - тим разо з Бідґошцзі, Торуня і Бродниці

Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів
Нові інвестиції в Бидгощ. Пам'ятки Тевтонського замку в Торуні
Медики з України можуть взяти участь у безкоштовному е-навчанні
До 23 січня у місті стоятимуть мобільні легені, тобто прилад для перевірки якості повітря. Двометрова модель легенів людини «дихає», поглинаючи забруднювачі повітря. Залежно від рівня забруднення вони набувають графітового або навіть чорного кольору. Інсталяцію розмістили навпроти Спортивно-оздоровчого центру.
Спостерігаючи за ним, ви зможете побачити, яким повітрям дихають мешканці.

Понад 700 заявок надійшло минулого року від мешканців Торуня через додаток «Я дбаю про місто». Завдяки додатку мешканці Торуня можуть інформувати про проблеми та несправності, що виникають у місті, наприклад про ями на дорозі, зламане освітлення, сухі та повалені дерева, не виходячи з дому. Про проблеми можна повідомити через веб-сайт: www.dbamomiasto.torun.pl.

У Млинах Ротера у Бидгощі можна почути музику мозкових хвиль. Кожен, хто приходить, може послухати себе та свої думки. Інтерактивна інсталяція допомагає вивчати звуки, керовані мозковими хвилями. Щоб почути, що грає в нашій голові, просто вдягніть пояс EEG. Атракціон безкоштовний і доступний до 31 березня. Варто записатися заздалегідь. Подробиці на сайті Млинів Ротера.
Путівник для громадян України - 13.01.2023
starsze   nowsze

Region

2023-01-13, godz. 07:51 Przybywa stacji ładowania „elektryków”. 32 nowe powstały w Bydgoszczy Bydgoszcz zyskała 32 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Czekają one jednak na uruchomienie, za które odpowiedzialny jest wybrany w przetargu operator… » więcej 2023-01-12, godz. 21:19 Przypomnieli regionowi o gwieździe z Lipna! Rok Poli Negri zakończony Były spotkania, seminaria, koncerty, wystawy, spektakle i wykłady dla mieszkańców. Przez 12 ostatnich miesięcy o Apolonii Chałupiec - pochodzącej z Lipna… » więcej 2023-01-12, godz. 20:01 Mobilne płuca pokażą, czym oddychają mieszkańcy Solca Kujawskiego Do Solca Kujawskiego zawitała antysmogowa kampania pod hasłem „Zobacz czym oddychasz” prowadzona przez Polski Alarm Smogowy. Do 23 stycznia w mieście … » więcej 2023-01-12, godz. 19:00 Nowy prezes MZK: wspólnie ze związkami będziemy rozpatrywali wszystkie opcje - Gdybym nie widział możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, nie objąłbym stanowiska - mówi Polskiemu Radiu PiK Piotr Bojar, nowy prezes Miejskich… » więcej 2023-01-12, godz. 16:01 Forum dla niepełnosprawnych i pracodawców ma pomóc i jednym, i drugim Jak pomóc niepełnosprawnym w rozpoczęciu pracy, i jak zatrudnić niepełnosprawną osobę - temu poświęcona będzie konferencja w Inowrocławiu, którą zapowiedziano… » więcej 2023-01-12, godz. 15:37 Marcin Przydacz zastąpi Jakuba Kumocha na stanowisku szefa BPM Prezydent Andrzej Duda odwołał Jakuba Kumocha z funkcji sekretarza stanu - szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP. Jednocześnie - z dniem 13 stycznia… » więcej 2023-01-12, godz. 14:55 Pacjenci skargi piszą. Kujawsko-pomorski NFZ przyjął ich w zeszłym roku prawie 350 Problem z dostępnością świadczeń medycznych i ich jakością, a także trudności w kontakcie z placówką medyczną - na to najczęściej skarżyli się… » więcej 2023-01-12, godz. 13:26 Nie tędy droga! Sołectwo Biały Bór nie zgadza się na te warianty trasy S5 Sołectwo Biały Bór niedaleko Grudziądza protestuje przeciwko dwóm wariantom przebiegu planowanej drogi ekspresowej Grudziądz-Ostróda. Mieszkańcy są zaniepokojeni… » więcej 2023-01-12, godz. 12:45 Чергові новини для Українців - тим разо з Бідґошцзі, Торуня і Бро… Міський Заклад Комунікації в Торуні шукає кандидатів на посади водіїв трамвая. Заявки… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Wyniki sekcji zwłok 31-latka z powiatu brodnickiego. Policja: To było zabójstwo (09 stycznia, 14:57)
  2. Arkadiusz D. z Brodnicy z zarzutem zabójstwa. Dlaczego dźgnął nożem 31-latka? (10 stycznia, 13:04)
  3. Nocny pożar w domu koło Brodnicy. Dwie osoby podtruły się dymem (wczoraj, 08:35)
  4. Strażacy pomogli uwolnić kierowcę. Zderzenie cysterny i dwóch osobówek na DK 25 (09 stycznia, 13:55)
  5. Śmiertelny wypadek na Szwederowie. Pieszy się potknął i wpadł pod samochód (wczoraj, 07:41)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO