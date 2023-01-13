Мобільні легені в Солець Куявський. Brainwave музика в Бидгощі

Антисмогова кампанія під гаслом «Дивіться, чим ви дихаєте» під керівництвом польської Smog Alarm прибула в Солець Куявський.

До 23 січня у місті стоятимуть мобільні легені, тобто прилад для перевірки якості повітря. Двометрова модель легенів людини «дихає», поглинаючи забруднювачі повітря. Залежно від рівня забруднення вони набувають графітового або навіть чорного кольору. Інсталяцію розмістили навпроти Спортивно-оздоровчого центру.Спостерігаючи за ним, ви зможете побачити, яким повітрям дихають мешканці.Понад 700 заявок надійшло минулого року від мешканців Торуня через додаток «Я дбаю про місто». Завдяки додатку мешканці Торуня можуть інформувати про проблеми та несправності, що виникають у місті, наприклад про ями на дорозі, зламане освітлення, сухі та повалені дерева, не виходячи з дому. Про проблеми можна повідомити через веб-сайт: www.dbamomiasto.torun.pl.У Млинах Ротера у Бидгощі можна почути музику мозкових хвиль. Кожен, хто приходить, може послухати себе та свої думки. Інтерактивна інсталяція допомагає вивчати звуки, керовані мозковими хвилями. Щоб почути, що грає в нашій голові, просто вдягніть пояс EEG. Атракціон безкоштовний і доступний до 31 березня. Варто записатися заздалегідь. Подробиці на сайті Млинів Ротера.