Marcin Przydacz zastąpi Jakuba Kumocha na stanowisku szefa BPM

Prezydent Andrzej Duda odwołał Jakuba Kumocha z funkcji sekretarza stanu – szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP. Jednocześnie – z dniem 13 stycznia – prezydent powołał na to stanowisko dotychczasowego wiceszefa Ministerstwa Sprawa Zagranicznych Marcina Przydacza – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria przekazała ponadto w komunikacie opublikowanym na swej stronie internetowej, że prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim odznaczył Jakuba Kumocha Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w służbie dyplomatycznej i za reprezentowanie Polski za granicą.Wcześniej w czwartek Kumoch poinformował, że na własną prośbę i za zgodą prezydenta Andrzeja Dudy kończy sprawowanie funkcji sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Dodał, że już wcześniej zwrócił się do prezydenta o pozwolenie na powrót do służby zagranicznej.Marcin Przydacz pracował już w Kancelarii Prezydenta RP; w latach 2015–2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w KPRP. Od 2019 roku pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Urodził się 26 czerwca 1985 roku w Wieluniu; jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ; był również studentem stosunków międzynarodowych i filozofii na UJ, a – w ramach stypendiów – studiował w Rzymie, Mesynie i Kijowie. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.Jak wynika z informacji na stronach rządowych, Przydacz ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 roku zdał egzamin adwokacki. Współpracował z Klubem Jagiellońskim i działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, był również wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i prezesem think–tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka.MSZ informując, że Przydacz zakończył w czwartek pracę w resorcie, podziękowało mu we wpisie na Twitterze „za lata wytężonej pracy na rzecz polskiej polityki zagranicznej w wielu wymagających obszarach” i życzyło „powodzenia w nowych wyzwaniach”.