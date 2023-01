Forum dla niepełnosprawnych i pracodawców ma pomóc i jednym, i drugim

Jak pomóc niepełnosprawnym w rozpoczęciu pracy, i jak zatrudnić niepełnosprawną osobę - temu poświęcona będzie konferencja w Inowrocławiu, którą zapowiedziano w Urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się w przyszły wtorek w Inowrocławiu.

- Jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o pracę niepełnosprawnych - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - W Polsce mamy w tej chwili 18 procent osób niepełnosprawnych, które podejmują zatrudnienie. W Unii Europejskiej ta średnia jest powyżej 40 procent, więc mamy dużo do nadrobienia. Gdy się rozmawia z przedsiębiorcami, to twierdzą, że osoby niepełnosprawne nie chcą podejmować pracy, natomiast osoby niepełnosprawne twierdzą, że przedsiębiorcy nie stwarzają odpowiednich warunków, więc trzeba tutaj rzeczywiście znaleźć wspólny mianownik i po to organizowane jest to forum.- Powstanie przestrzeń do zaprezentowania nowych, programowych rozwiązań, nad którymi pracują zarówno PFRON, jak i Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej, co ma zmobilizować osoby niepełnosprawne do znalezienia zatrudnienia. W specjalnym panelu pokażemy wszystkie aktualnie obowiązujące w systemie rozwiązania. W wystąpieniu weźmie także udział przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, po to, żeby przypomnieć pracodawcom, że uprawnienia osób niepełnosprawnych to jest plus aktywizacyjny, a nie przeszkoda w zatrudnianiu - mówił pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Bednarski.W ubiegłym roku w naszym regionie z dofinansowania zatrudnienia 15 tysięcy niepełnosprawnych skorzystało 2 tysiące pracodawców.Konferencja Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbędzie się 17 stycznia o 11.00 w szkole muzycznej przy Kilińskiego 16 A w Inowrocławiu.Więcej w relacji Moniki Siwak.