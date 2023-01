Pacjenci skargi piszą. Kujawsko-pomorski NFZ przyjął ich w zeszłym roku prawie 350

Problem z dostępnością świadczeń medycznych i ich jakością, a także trudności w kontakcie z placówką medyczną – na to najczęściej skarżyli się kujawsko-pomorscy pacjenci. W ubiegłym roku złożyli 349 skarg – 215 już rozpatrzono – informuje Barbara Nawrocka – rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy.

- 79 skarg zostało przekazanych zgodnie z kompetencjami do innych instytucji, na przykład do rzeczników odpowiedzialności zawodowych przy izbach lekarskich, czy do rzecznika praw pacjenta - mówi Barbara Nawrocka. - 31 skarg zostało przesłanych do innych oddziałów wojewódzkich, np. jeżeli skargi dotyczyły uzdrowiska, które znajduje się na terenie innego województwa, niż nasze, typu zachodniopomorskie, czy wielkopolskie to wówczas takie skargi przesyłamy do rozpatrzenia kolegom z innych oddziałów wojewódzkich.Skargę na placówkę, która ma umowę z NFZ, można złożyć w oddziale wojewódzkim lub centrali NFZ. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie - pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można też złożyć skargę przez ePUAP.