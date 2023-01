Nie tędy droga! Sołectwo Biały Bór nie zgadza się na te warianty trasy S5

Sołectwo Biały Bór niedaleko Grudziądz protestuje przeciwko dwóm wariantom przebiegu planowanej budowy drogi S5 Grudziadz - Ostróda. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo przebieg drogi zakłada wyburzenie kilkudziesięciu domów.

Dwa proponowane warianty przebiegu dróg wiązać się mają z wyburzeniami okolicznych domostw.- Chodzi o wyburzenie domów tych mieszkańców, którzy niedawno się wybudowali, którzy żyją tu z pokolenia na pokolenie - mówi sołtys Białego Boru Jerzy Czapla. - Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe i nie do przyjęcia.Według najmniej optymistycznej dla mieszkańców wersji projektu, zniknąć może 60 domów.- Jeśli chodzi o wyburzenia domów - to jest jedna liczba - potwierdza Jerzy Zamyślewski. - Jest jednak jeszcze druga sprawa. Są domy, obok których autostrada będzie przebiegała. Cały ten przepiękny teren przyrodniczo zagospodarowany w taki bardzo czysty sposób, może zostać po prostu bezpowrotnie zniszczony...Najbardziej korzystny jest, tzw. wariant czerwony.Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami planowane jest na 18 stycznia w Szkole Podstawowej w Sztynwagu koło Grudziądza. Przypomnijmy, że oprócz mieszkańców Białego Boru protestują również mieszkańcy Rudy, Piasków Królewskich, Sztynwaga i Wałdowa Szlacheckiego.Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.