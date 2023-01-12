Чергові новини для Українців - тим разо з Бідґошцзі, Торуня і Бродниці
Міський Заклад Комунікації в Торуні шукає кандидатів на посади водіїв трамвая. Заявки приймаються до 15 лютого - шчегółі в текśцє.
Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів
У зв’язку з будівництвом нової трамвайної лінії Міський Заклад Комунікації в Торуні шукає кандидатів на посади водіїв трамвая. Заявки приймаються до 15 лютого. Кандидати будуть працевлаштовані після проходження навчання та отримання кваліфікації. Потрібне добре знання міста та польської мови. Зацікавлені кандидати можуть подати своє резюме електронною поштою на адресу: osrodek@mzk-torun.pl або особисто в диспетчерській за адресою вул. Сінкевича 24. На конверті з резюме слід написати: «motorniczy».
Завтра в парафіяльному костелі в Бродниці відбудеться концерт колядок у
виконанні міського хору «CANTO GRAZIOSO», за участі хору «CANTAMUS» з Нового Міста Любавського. Організатори запрошують на 17:00.