Чергові новини для Українців - тим разо з Бідґошцзі, Торуня і Бродниці

Міський Заклад Комунікації в Торуні шукає кандидатів на посади водіїв трамвая. Заявки приймаються до 15 лютого - шчегółі в текśцє.

Бидгощ освітлює пішохідні переходи. Минулого року освітлено 29 переходів, натомість цього року буде ще більше. Освітлення переходів – ефективний спосіб підвищення безпеки пішоходів. Місто виділило 2,5 млн. злотих на будівництво нових світлофорів та освітлення переходів. Цьогорічний список вже включає 20 локацій, зокрема на перехрестях Gajowa та Kamienna, Hetmańska та Pomorska, а також на Andersa та Wyzwolenia.У зв’язку з будівництвом нової трамвайної лінії Міський Заклад Комунікації в Торуні шукає кандидатів на посади водіїв трамвая. Заявки приймаються до 15 лютого. Кандидати будуть працевлаштовані після проходження навчання та отримання кваліфікації. Потрібне добре знання міста та польської мови. Зацікавлені кандидати можуть подати своє резюме електронною поштою на адресу: osrodek@mzk-torun.pl або особисто в диспетчерській за адресою вул. Сінкевича 24. На конверті з резюме слід написати: «motorniczy».Завтра в парафіяльному костелі в Бродниці відбудеться концерт колядок увиконанні міського хору «CANTO GRAZIOSO», за участі хору «CANTAMUS» з Нового Міста Любавського. Організатори запрошують на 17:00.