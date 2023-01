Myśleli, że nikt nie patrzy! Bydgoskie fotopułapki 13 razy przyłapały „śmieciarzy”

Fotopułapki w Bydgoszczy funkcjonują już ponad pół roku. Przez ten czas strażnicy miejscy udowodnili 12 przypadków podrzucania odpadów w miejscach publicznych.

Od 4 lipca do 31 grudnia 2022 roku, dzięki zapisowi z fotopułapek bydgoscy strażnicy miejscy ujawnili 12 przypadków pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Chodziło o zanieczyszczanie terenów zielonych, okolic ogródków działkowych oraz miejsc przy pojemnikach na odpady.Wśród porzuconych nielegalnie śmieci znajdowały się zużyte opony i inne części samochodowe oraz odpady poremontowe i wielkogabarytowe, a także kartony i odpady elektroniczne. We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie rzeczy i zostali ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy, tj. 500 zł.W jednej sprawie jeszcze trwają czynności wyjaśniające, mające na celu skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.Jednym z ciekawszych przypadków uwiecznionych przez szklane oko jest podrzucenie przy pojemnikach na śmieci starej lodówki. Kolejne zdarzenie dotyczy jednej z mało uczęszczanych ulic na peryferiach Bydgoszczy. W to samo miejsce czterokrotnie podjeżdżał samochód dostawczy, a kierowca wyrzucał z niego ziemię pomieszaną z gruzem. Finał tej sprawy miał już miejsce w 2023 roku, kiedy po dokonaniu wszystkich ustaleń strażnicy ukarali sprawcę mandatem w wysokości 500 zł. Również w tym przypadku odpady zostały uprzątnięte.