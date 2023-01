Nocny pożar w domu koło Brodnicy. Dwie osoby podtruły się dymem

We wsi Sumówko w czwartek w nocy zapalił się budynek jednorodzinny. Dwie osoby podtruły się dymem. W akcji brało udział pięć zastępów strażaków.

Pożar wybuchł w czwartek ok. godz. 2:30 i szybko objął cały dom. Na miejscu pracowali m.in. strażacy z OSP KSRG Zbiczno, PSP Brodnica, OSP KSRG Konojady i OSP KSRG Zgniłobłoty. Po około trzech godzinach ogień został ugaszony. Jego prawdopodobną przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej.- Po przybyciu na miejsce strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar - mówi st. kpt. Krzysztof Natucki, z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.- W domu mieszkały dwie osoby, które samodzielnie opuściły budynek przed przybyciem służb ratunkowych. Przed przyjazdem ratowników udzielono im pomocy medycznej, podano tlen. Później poszkodowani zostali zabrani do szpitala w Brodnicy. Budynek jest całkowicie spalony i, niestety, nie nadaje się do zamieszkania.