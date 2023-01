Tomasz Mentzen chce być „jedynką” na liście Konfederacji w okręgu toruńskim

Tomasz Mentzen startuje w prawyborach, by zdobyć pierwsze miejsce na sejmowej liście wyborczej./fot. Monika Kaczyńska

Tomasz Mentzen to członek partii Nowa Nadzieja – do niedawna KORWiN, brat Sławomira Mentzena, prezesa Nowej Nadziei. Żeby zostać „jedynką” na sejmowej liście wyborczej, musi najpierw wygrać prawybory. Jaki ma program?

Mentzen, jak mówi, chce zmieniać Polskę na lepsze i przywrócić normalność. – Trzeba zakończyć rozdawnictwo, nie wprowadzać nowych programów socjalnych – podkreśla.– Odpowiedzią rządu na kryzys wywołany rozdawnictwem jest jeszcze większe rozdawnictwo – uważa Tomasz Mentzen. – Na początek wystarczy przestać zwiększać rozdawnictwo. Należy uwolnić polską przedsiębiorczość, uwolnić polską myśl. Trzeba zrobić tak, żeby ludzie mogli działać, czyli po prostu przestać im przeszkadzać. Rozumiem, że może być nam ciężko obniżyć podatki, ponieważ raczej nie będziemy mieć od razu większości w sejmie, natomiast to, co można zrobić praktycznie bezkosztowo dla budżetu, to pozwolić ludziom działać. Ograniczyć biurokrację, ograniczyć masę zbędnych obowiązków przedsiębiorców, ograniczyć masę zbędnych pozwoleń, pozwolić ludziom działać, żyć i się rozwijać.Prawybory zaplanowano na 20 stycznia. Odbędą się w Hotelu Copernicus w Toruniu o 19:00.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.