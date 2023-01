Politechnika Bydgoska chwali się nowym budynkiem dydaktycznym [zdjęcia]

Nowoczesny obiekt stanął na terenie kampusu PB przy ulicy Kaliskiego i ma służyć konsolidacji uczelni, a co za tym idzie, ograniczeniu kosztów. To nie koniec inwestycji, a ich łączny koszt przekracza 100 mln zł.

- Jest to budynek, którego budowę rozpoczęliśmy dwa lata temu. Korzystać z niego będą wszystkie wydziały. Są tu przede wszystkim sale dydaktyczne i laboratoria, ale powstała także olbrzymia aula, w której mogą odbywać się części oficjalne rozmaitych wydarzeń. Powierzchnia obiektu wynosi blisko 5 tys. metrów kwadratowych, a jego wartość to ponad 47 milionów złotych - mówi Szymon Różański, rzecznik prasowy uczelni.- Sercem tego budynku będzie centralny dziekanat. Jest to nowoczesna forma obsługi studentów. Studenci ośmiu wydziałów Politechniki będą mogli załatwić w jednym miejscu sprawy różnego typu, dotyczące przede wszystkim dydaktyki, kształcenia - mówi prorektor uczelni Małgorzata Gotowska.Na doposażenie czekają jeszcze laboratoria Studium Języków Obcych. Na czerwiec tego roku planowane jest z kolei otwarcie Akademickiego Centrum Sportu z pełnowymiarową halą i boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i futsalu oraz trybuną dla 400 osób. Przewidziano również sale do fitnessu, aerobiku, siłownie i ściankę wspinaczkową. W drugim etapie, w ramach Akademickiego Centrum Sportu, wybudowane zostaną boiska i bieżnie na świeżym powietrzu. Łączny koszt wszystkich uczelnianych inwestycji to ponad 100 mln zł.Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.