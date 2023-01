Bydgoska spalarnia śmieci przyjmuje od 1 stycznia odpady z Torunia po cenach komercyjnych - poinformował radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel. Bydgoska ProNatura wystawiła toruńskiemu MPO pierwszą fakturę.

- Pierwsza faktura została wystawiona z terminem siedmiodniowym - mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Zobaczymy, co się wydarzy. Przyjęliśmy zasadę, że co tydzień spółka ProNatura będzie wystawiać na rzecz MPO fakturę z terminem siedmiodniowym. Oczywiście, jeżeli ona zostanie zapłacona, to odpady zostaną przyjęte, jeżeli nie zostanie zapłacona to stanie się tak, jak w obrocie gospodarczym: jeśli ktoś, komuś nie zapłaci, to wtedy odpady nie zostaną przyjęte.Najbliższe spotkanie przedstawicieli gmin w/s odpadów w piątek - 13 stycznia. Nowa umowa powinna być zawarta do końca marca.