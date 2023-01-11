2023-01-11, 13:01 Redakcja
Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів
Новий застосунок PKP має полегшити життя пасажирам. У Свеці буде моніторинг якості повітря протягом року.
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У Свеці працює професійна станція моніторингу якості повітря. Кожен, кого цікавить його якість, може постійно перевіряти результати точних вимірювань. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на веб-сайт: rekrut.gios.gov.pl і вибрати Świecie. Станція працюватиме протягом року. Тоді гміна отримає детальний звіт про фактичний стан повітря у Свеці.
У Ґрудзьондзу завершено ремонт автобусної зупинки в житловому масиві Мнішек. Робота тривала місяць. Зроблено нове покриття, нові в’їзди, а також створено місце для встановлення зарядної станції для електробусів. З наступної п’ятниці, 13 січня, автобуси громадського транспорту повертаються на зупинку. Крім того, буде відновлено функціонування зупинки Droga Kujawska та ліквідовано тимчасові автобусні зупинки на вулиці Podhalańska.