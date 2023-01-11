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2023-01-11, 13:01 Redakcja

Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів

Місяць тривали будівельні роботи, пов’язані з модернізацією автобусного вокзалу в Грудзьондзі / фото: grudziadz.pl
Місяць тривали будівельні роботи, пов’язані з модернізацією автобусного вокзалу в Грудзьондзі / фото: grudziadz.pl
Новий застосунок PKP має полегшити життя пасажирам. У Свеці буде моніторинг якості повітря протягом року.

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Польська державна залізниця випустила нову програму під назвою PKP.appka, яка показуватиме, які послуги доступні на тій чи іншій станції – де знаходяться зали очікування, каси, туалети, камера зберігання багажу та стоянки для велосипедів. У застосунку також можна перевірити інформацію про магазини, кафе та бари швидкого харчування. Додаток також оснащений кнопкою SOS, використання якої дозволить швидко з’єднатися зі службами PKP, що відповідають за безпеку. У додатку ви також можете перевіряти в режимі реального часу оновлення відправлення та прибуття потягів, шукати маршрутні з'єднання та купувати квиток.

У Свеці працює професійна станція моніторингу якості повітря. Кожен, кого цікавить його якість, може постійно перевіряти результати точних вимірювань. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на веб-сайт: rekrut.gios.gov.pl і вибрати Świecie. Станція працюватиме протягом року. Тоді гміна отримає детальний звіт про фактичний стан повітря у Свеці.

У Ґрудзьондзу завершено ремонт автобусної зупинки в житловому масиві Мнішек. Робота тривала місяць. Зроблено нове покриття, нові в’їзди, а також створено місце для встановлення зарядної станції для електробусів. З наступної п’ятниці, 13 січня, автобуси громадського транспорту повертаються на зупинку. Крім того, буде відновлено функціонування зупинки Droga Kujawska та ліквідовано тимчасові автобусні зупинки на вулиці Podhalańska.
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