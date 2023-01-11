Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів

Новий застосунок PKP має полегшити життя пасажирам. У Свеці буде моніторинг якості повітря протягом року.

Польська державна залізниця випустила нову програму під назвою PKP.appka, яка показуватиме, які послуги доступні на тій чи іншій станції – де знаходяться зали очікування, каси, туалети, камера зберігання багажу та стоянки для велосипедів. У застосунку також можна перевірити інформацію про магазини, кафе та бари швидкого харчування. Додаток також оснащений кнопкою SOS, використання якої дозволить швидко з’єднатися зі службами PKP, що відповідають за безпеку. У додатку ви також можете перевіряти в режимі реального часу оновлення відправлення та прибуття потягів, шукати маршрутні з'єднання та купувати квиток.У Свеці працює професійна станція моніторингу якості повітря. Кожен, кого цікавить його якість, може постійно перевіряти результати точних вимірювань. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на веб-сайт: rekrut.gios.gov.pl і вибрати Świecie. Станція працюватиме протягом року. Тоді гміна отримає детальний звіт про фактичний стан повітря у Свеці.У Ґрудзьондзу завершено ремонт автобусної зупинки в житловому масиві Мнішек. Робота тривала місяць. Зроблено нове покриття, нові в’їзди, а також створено місце для встановлення зарядної станції для електробусів. З наступної п’ятниці, 13 січня, автобуси громадського транспорту повертаються на зупинку. Крім того, буде відновлено функціонування зупинки Droga Kujawska та ліквідовано тимчасові автобусні зупинки на вулиці Podhalańska.