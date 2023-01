Skradli motocykl z posesji, ale nim nie pojeździli. Dwaj złodzieje w areszcie

Policjanci z Barcina zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o kradzież motocykla. Jednoślad został odzyskany.

W poniedziałek policjanci z Barcina (powiat żniński) zostali powiadomieni o kradzieży motocykla z jednej posesji na terenie gminy Łabiszyn. – Ustalenia kryminalnych szybko doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzewanych o ten proceder. Policjanci ustali również, gdzie może znajdować się skradziony motocykl – relacjonuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. – Mienie natychmiast wróciło do właścicielki, a dwóch sprawców kradzieży – 37-letni i 23-letni mieszkańcy gminy Łabiszyn – trafiło do policyjnego aresztu.Mężczyźni niebawem usłyszą zarzuty dotyczące kradzieży mienia – starszy z zatrzymanych dodatkowo odpowie za znieważenie funkcjonariuszy policji. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.