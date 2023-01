Zabytki doczekają się remontów. „Tak dużego dofinansowania dotąd nie było”!

Trzy miliardy złotych – taki jest budżet Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w skali kraju. Każda gmina, powiat czy województwo może złożyć nawet 10 wniosków – tłumaczy Michał Maliński z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach RFOZ samorządy mogą pozyskać aż 98 proc. dofinansowania na renowację zabytków. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia.W urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy we wtorek (10 stycznia) zorganizowano dwa spotkania z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy wyjaśniali zainteresowanym zasady przyznawania dotacji. – Samorządy mogą składać wnioski w kwocie do 150 tys., do 500 tys. i do 3,5 mln złotych na restaurację czy inne prace konserwatorskie związane z szeroko pojętymi zabytkami znajdującymi się czy to w ewidencji, czy rejestrze zabytków – tłumaczył Michał Maliński z BGK.Miejski konserwator zabytków w Bydgoszczy Sławomir Marcysiak przyznaje, że tak dużego dofinansowania do tej pory nie było. – Nie było takich proporcji – mówi. – Oprócz gminy wnioski mogą składać również właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy są osobami fizycznymi – podkreśla.