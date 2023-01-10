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2023-01-10, 12:12 Redakcja

Нові інвестиції в Бидгощ. Пам'ятки Тевтонського замку в Торуні

Лише до 15 січня Тевтонським замком у Торуні володарюють герої відомого коміксу «Kajko i Kokosz» / фото. Facebook
Лише до 15 січня Тевтонським замком у Торуні володарюють герої відомого коміксу «Kajko i Kokosz» / фото. Facebook
Бидгощани обрали нові проєкти в рамках десятого видання Громадського бюджету Бидгощі. У Влоцлавку розпочався збір ялинок.
Чергові інвестиції будуть використані у дільницях Бидгощі. Мешканці обрали нові проєкти в рамках Бюджету міста. Буде реалізовано щонайменше 109 завдань, які набрали найбільшу кількість голосів. Це, зокрема, подальше відродження парку на Старому каналі, будівництво нових велодоріжок та зон відпочинку. У рамках соціальних проектів будуть організовані концерти, танцювальні вечірки, поїздки та спортивні заходи. Детальні результати голосування доступні на сайті www.bdgbo.pl.

Лише до 15 січня Тевтонським замком Торуня володарюють герої відомого коміксу «Кайко і Кокош». На відвідувачів чекає чимало атракціонів – у тому числі 8-метрова вежа для зіплайну та мультимедійна проєкція, яка демонструється на величезному яйці. Шоу та світлові атракціони на вулиці доступні з 16:00 до 20:00. Стенди, які не потребують освітлення, можна відвідати з 11:00 до 16:00. Захід є платним. Подробиці на сайті Торуньського Культурного Плану.

До 29 січня кільканадцять місць у Влоцлавку матимуть контейнери, в які можна викидати ялинки. У сині можна розміщувати лише натуральні ялинки. Детальний перелік пунктів можна знайти на сайті ратуші у Влоцлавку. В Ірландії не вистачає житла для біженців з України. З цієї причини групу біженців тимчасово розмістили на найбільшому стадіоні країни, а уряд закликає українців поки що утриматися від приїзду до Ірландії.
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