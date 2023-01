Wyniki sekcji zwłok 31-latka z powiatu brodnickiego. Policja: To było zabójstwo

31-letni mężczyzna, który zginął w nocy z soboty na niedzielę w Brodnicy, zmarł w wyniku dźgnięcia nożem w serce - takie są wyniki sekcji zwłok. We wtorek jeden z zatrzymanych sześciu mężczyzn usłyszy zarzut zabójstwa.

Alina Szram - szefowa Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - przekazała, że przeprowadzono sekcję zwłok 31-latka. - Mężczyzna zginął w wyniku jednego ciosu zadanego nożem w serce. Ciosy były łącznie dwa – mówi.Ofiara to 31-letni mężczyzna z powiatu brodnickiego. - W nocy z soboty na niedzielę przy ul. Kopernika 8 doszło do napadnięcia człowieka, który upadł z raną na ciele po przejściu kilkunastu metrów. Ofiara weszła do kamienicy i wyszła z niej ranna po dźgnięciu nożem - wskazała Szram.- Funkcjonariusze przybyli na ulicę Kopernika przejęli od świadków zdarzenia reanimację mężczyzny. Został przekazany karetce pogotowia, ale niestety po przewiezieniu do szpitala zmarł - mówił sierż. sztab. Paweł Dominiak z brodnickiej policji.Po śmierci mężczyzny zatrzymano sześciu mężczyzn. Od niedzieli trwały przesłuchania świadków — także nieletnich. Zarzuty w tej sprawie zostaną postawione we wtorek przed południem. Jeden z zatrzymanych mężczyzn ma usłyszeć zarzut zabójstwa.