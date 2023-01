Mieszkaniec Kruszwicy „sprzedawał” meble ogrodowe. Odpowie za 335 oszustw

Do 12 lat więzienia grozi 28-latkowi, którzy przez dwa lata oszukiwał internautów: oferował do sprzedaży meble ogrodowe, ale kupujący, po dokonaniu płatności, nie otrzymywali towaru. – Ostatecznie mężczyzna usłyszał 335 zarzutów, a postępowanie właśnie zostało zakończone aktem oskarżenia – informuje policja.

Postępowanie wobec mieszkańca Kruszwicy policjanci prowadzili od 2021 roku. 28-latek oferował meble, ogłaszając się na różnych portalach. – Chętni klienci płacili przelewem wymaganą kwotę i towaru nie otrzymywali. Sprzedający bowiem nigdy takiego towaru nie posiadał, a z tak wielu ofert uczynił sobie stałe źródło dochodu. Działał na terenie całego kraju – przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji.W ubiegłym roku w lipcu został zatrzymany w mieszkaniu w Bydgoszczy, zabezpieczono też sprzęt komputerowy. – Zbadane przez biegłych treści dały odpowiedź na to jak oszust działał – tłumaczy oficer. Meble oferował, podając się za różne osoby; kupujący przesyłali mu pieniądze na jedno z ośmiu kont, które założył w różnych bankach. – Oszukał wiele osób. Zebrany materiał dowodowy przeciwko 28-letniemu kruszwiczaninowi doprowadził wówczas do tego, że usłyszał on zarzuty popełnienia 260 przestępstw – informuje asp. szt. Drobniecka. Wówczas został aresztowany na trzy miesiące; areszt ten jest nadal przez sąd przedłużany. Dalsza praca policjantów pozwoliła na przedstawienie mężczyźnie kolejnych zarzutów: łącznie 335. – Postępowanie właśnie zostało zakończone aktem oskarżenia. Za oszustwa, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu, grozi mężczyźnie kara do 12 lat więzienia – informuje oficer prasowy.