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2023-01-09, 12:32 Paweł Podkopaiev

Медики з України можуть взяти участь у безкоштовному е-навчанні

Курс організовано у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка покриває витрати. Курс буде доступний на платформі med-learning.cmkp.edu.pl/картина: Pixabay
Курс організовано у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка покриває витрати. Курс буде доступний на платформі med-learning.cmkp.edu.pl/картина: Pixabay
Новий пункт нічної медичної допомоги на Фордоні у Бидгощі а також курси е-навчання для медиків з України - тема нового інформатора українською.

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На Фордоні у Бидгощі функціонує новий пункт медичної допомоги, який працює вночі та у святкові дні. Він розташований за вул Ewy Szelburg-Zarembiny 19, у будівлі клініки Bajka. Пацієнти можуть записатися після завершення роботи ПОЗ, а також у вихідні та святкові дні. Телефон 52 300 29 90. Пункт за вул. Witkiewicza більше не приймає пацієнтів вночі. Інші чергові нічні пункти медичної допомоги в Бидгощі за вул. Królowej Jadwigi 16, Kurpińskiego 5, Szpitalna 19 і Chodkiewicza 44, працюють без змін.

Відтепер у Ґрудзьондзу деякі автобусні маршрути курсуватимуть частіше. Є чотирнадцять додаткових рейсів на лінії 3, сімнадцять на лінії 12 і дев'ять на лінії 18. Нові розклади доступні на сайті transport.grudziadz.pl у вкладці «розклад руху».

Медичний центр післядипломної освіти у Варшаві відкриває курси для медичних працівників, які приїхали з-за східного кордону і хочуть працювати в польській службі охорони здоров’я. Навчання є безкоштовним і поширюється на медичні установи нашої країни. Наразі лікарі, стоматологи, медсестри, акушерки та фельдшери, переважно з України, подали до міністра охорони здоров’я понад 7 тисяч заяв на працевлаштування за спрощеною процедурою. Курс організовано у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка покриває витрати. Курс буде доступний на платформі med-learning.cmkp.edu.pl.
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