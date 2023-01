Mapy, książki, znaczki – w Grudziądzu rozpoczął się kiermasz kolekcjonerski

– Wiele publikacji, których nakłady się już wyczerpały, jest poszukiwanych, nie są dostępne w takiej regularnej sprzedaży – mapy, książki, albumy. Nasz kiermasz to okazja, by zdobyć brakujące egzemplarze – mówi Julia Zawadka z Informacji Turystycznej w Grudziądzu. Przez dwa tygodnie będzie trwał tu kiermasz kolekcjonerski.

– Poszukiwane są naprawdę różne rzeczy, od map przez wydawnictwa, albumy, pamiątki, tarcze szkolne – wszystko, co związane z Grudziądzem – podkreśla.Przedmioty na sprzedaż przynieśli sami grudziądzanie. Zostają wystawione na sprzedaż z ceną zaproponowaną przez obecnego właściciela. – W ten sposób trafią one do naprawdę odpowiednich osób – czytamy w komunikacie Informacji.Kiermasz rozpoczął się 9 stycznia, potrwa dwa tygodnie.