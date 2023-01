Kongres Kobiet we Włocławku: ważne tematy, znane nazwiska. Można dołączyć!

Agnieszka Jura-Walczak, współorganizatorka Kongresu Kobiet we Włocławku./fot. zrzut ekranu/You Tube

Miejsce kobiet w kościele, przemoc domowa, depresja, kobiety w biznesie - to tematy II Regionalnego Kongresu Kobiet, który 14 stycznia odbędzie się we Włocławku.