Jedne drzwi - wiele spraw. Politechnika Bydgoska otwiera Centralny Dziekanat

Praktyki, stypendia, legitymacje, dyplomy – wszystkie sprawy studenckie na Politechnice Bydgoskiej będzie można załatwić w jednym miejscu. 9 stycznia uczelnia uruchamia Centralny Dziekanat.

Centralny Dziekanat to nowocześnie wyposażone centrum obsługi studentów wszystkich wydziałów Politechniki. Zlokalizowany będzie w nowym budynku dydaktycznym na terenie kampusu przy ul. prof. S. Kalskiego 7. Na miejscu trwają ostatnie przygotowania przed przyjęciem pierwszych studentów. Wraz z powstaniem nowej jednostki przestaną funkcjonować dotychczasowe dziekanaty. Na wydziałach poza fordońskim kampusem (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej) znajdą się tzw. punkty informacyjne, w których studenci będą mogli uzyskać podstawowe informacje i przekazać wybrane dokumenty do procedowania w Centralnym Dziekanacie.- Centralny Dziekanat ma ujednolicić procedury na całej uczelni i usprawnić obsługę studentów. Większość spraw związanych ze studiowaniem będzie można załatwić w jednym miejscu. Wraz z nową jakością obsługi, chcemy także sukcesywnie rozwijać wachlarz nowych usług, zwłaszcza cyfrowych. Online można już wnioskować o stypendia, wyrobić e-legitymację czy złożyć ślubowani. Z myślą o osobach niepełnosprawnych wyznaczona została specjalna ścieżka dostępu z podjazdem, windą i dedykowaną strefą obsługi. Funkcjonowanie centralnego dziekanatu wpisuje się także w strategię konsolidacji naszej uczelni w fordońskim kampusie – mówi dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich.Centralny Dziekanat otwarty będzie dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Będzie czynny także w soboty, w których przypadają zajęcia na studiach niestacjonarnych. W tych dniach obsługa studentów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 14.30.