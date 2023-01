Poszli za Gwiazdą! Tłumy na Orszakach Trzech Króli w regionie [wideo, zdjęcia]

W Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku i innych miejscowościach regionu 6 stycznia przeszły barwne pochody kolędników. Toruński orszak wyróżniały gigantyczne figury Kacpra, Melchiora i Baltazara, we Włocławku królowie jechali bryczką, a w Bydgoszczy – na koniach i wielbłądzie.



Olbrzymie figury i gospel w Toruniu

W Inowrocławiu z orkiestrą, we Włocławku – z poczęstunkiem

W tym roku wszystkie orszaki w kraju odbyły się pod hasłem „Pójdź za Gwiazdą”. – Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest radość. Przeżyli to wspaniale Mędrcy, którzy przyszli i uradowali się, to jest to, co zapisano w Ewangelii: uradowali się, że zobaczyli w Jezusie Boga i człowieka – mówił bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk. – Musimy uświadomić sobie, że to nie jest jakaś legenda, że to wydarzyło się naprawdę i ci mędrcy zostawili wszystko i ruszyli za gwiazdą – że to była naprawdę głęboka wiara i oni musieli doznać ogromnego objawienia, jeżeli byli gotowi na tak daleką podróż – mówi jedna z uczestniczek bydgoskiego, już dziesiątego, orszaku.W tym roku w Bydgoszczy królowie i ich świta wyruszyli po Mszy św. sprzed Bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo – by oddać pokłon Dzieciątku na Starym Rynku. Na rozpoczęcie odegrano spotkanie Mędrców z królem Herodem. Tym razem uczestników do stajenki prowadziła ich nie tylko gwiazda, ale także święci – patronowie bydgoskich parafii. Wśród nich był także biskup Włodarczyk – jako św. Wojciech.Pochodowi towarzyszyli szczudlarze, a na rynku dzieci mogły nacieszyć się towarzystwem zwierząt: koni i wielbłąda Gacka.Orszak Trzech Króli przeszedł również ulicami toruńskiej Starówki. – Za każdym razem jest podobnie, czyli: super – komentowała jedna z uczestniczek toruńskiego orszaku. – Idziemy całą rodziną, przyjechała nawet rodzina z Chełmna – mówiła inna. – Mało pokazywana jest tradycja polska, a taka ważna, piękna i ciekawa. Chociażby to, że zebrało się tylu ludzi – to już jest fajne i możemy się wzajemnie pozdrawiać i cieszyć się świętem – dodała.W nawiązaniu do hiszpańskiej tradycji w Toruniu można było zobaczyć gigantes – olbrzymie figury Kacpra, Melchiora i Baltazara, byli też diabeł i anioł. Uczestnicy pochodu na zakończenie na Rynku Nowomiejskim wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru Gospel.Inowrocławski orszak wyruszył ze skweru Jana Pawła II, gdzie mieszkańcy otrzymali kolorowe korony, śpiewniki i balony, przekazano też dary Trzem Królom. Pochodowi towarzyszyła Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „SOLINO” S.A., szczudlarze i Wiewiórinki. Orszak zakończył się w Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie na uczestników czekały m.in. warsztaty, animacje, jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Muzycznej Krainy oraz pokazy rekonstruktorów.We Włocławku kolędnicy wyruszyli z placu katedralnego – wcześniej w katedrze i na placu odegrano scenki. Królowie jechali do stajenki... bryczką. Pochód zakończył się na Starym Rynku koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Następnie organizatorzy zaprosili uczestników na grochówkę.Więcej w relacjach Jolanty Fischer, Marcina Glapiaka i Moniki Kaczyńskiej. Zdjęcia w galerii poniżej.