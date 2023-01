Orszaki i nie tylko. Co dzieje się w regionie w długi weekend? [przewodnik]

6 stycznia na ulicach wielu miejscowości kujawsko-pomorskiego pojawią się Trzej Królowie, a barwnym pochodom będą towarzyszyć m.in. koncerty. Muzyki nie zabraknie także w pozostałe dni weekendu, a w sobotę toruński teatr zaprasza na premierę.

BYDGOSZCZ

X Bydgoski Orszak Trzech Króli

Koncert bożonarodzeniowy „Magiczny czas...”

TORUŃ



Orszak Trzech Króli

„All that jazz” – koncert

„Cud” – premiera w Teatrze im. Wilama Horzycy

INOWROCŁAW



Orszak Trzech Króli

Wydarzenie rozpocznie się wspólnym kolędowaniem na skwerze Jana Pawła II. – Tam mieszkańcy otrzymają kolorowe korony, śpiewniki i balony. Nastąpi także przekazanie darów Trzem Królom – zapowiada Miasto. – Ze skweru orszak, w towarzystwie Orkiestry Dętej Inowrocławskich Kopalń Soli „SOLINO” S.A., szczudlarzy i Wiewiórinki, wyruszy w kierunku Hali Widowiskowo-Sportowej. Przejdzie on ulicą Narutowicza, aleją Ratuszową i aleją Niepodległości do hali. Tam przygotowano moc atrakcji, m.in. warsztaty, animacje, jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Muzycznej Krainy oraz pokazy rekonstruktorów – inscenizacje walk – informują organizatorzy.



Miasto organizuje pochód wspólnie inowrocławskimi parafiami.

40-lecie pracy artystycznej Tomasza Kucharskiego – koncert

WŁOCŁAWEK



Orszak Trzech Króli

Koncert Noworoczny zespołu Łęgowianie

GRUDZIĄDZ



Finisaż wystawy grafik Macieja Józefowicza

6 stycznia (piątek), początek przed Bazyliką pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, al. Ossolińskich 2, godz. 13.00Trzej królowie i ich świta już po raz dziesiąty, kolędując, przejdą ulicami miasta, by na Starym Rynku oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Pochód rozpocznie się ok. godz. 13.00, po Mszy św. celebrowanej przez bpa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. Na początek przed Bazyliką odegrana zostanie scenka „Dwór Heroda”, następnie uczestnicy przejdą ul. Gdańską, Focha na Stary Rynek. Poza odtwórcami ról i uczestnikami w strojach, obecni będą także szczudlarze, a atrakcją dla najmłodszych będą zwierzęta: wielbłąd Gacek i alpaki.6 stycznia (piątek), Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12–14, godz. 14.00Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z MDK nr 4 oraz kapeli w składzie: Paulina Krakowian Biernacka (skrzypce, suka biłgorajska), Krzysztof Biernacki (klarnet),Maciej Drapiński (akordeon), Jacek Kwaśniak (perkusjonalia), Michał Kwaśniak (skrzypce), Michał Stropa (akordeon). Zabrzmią kolędy i pastorałki.6 stycznia (piątek), początek przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, godz. 12.30Kolorowy pochód rozpocznie się po Mszy świętej, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 w Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Około 12.30 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika uformuje się orszak, który wyruszy ulicą Szeroką w kierunku Rynku Nowomiejskiego. – Po dwóch latach pochód z gigantes wraca do Torunia, przynosząc z sobą gorącą atmosferę Hiszpanii. Jasne kolory, śmiech, zabawa i niezapomniane atrakcje zagoszczą na ulicach Torunia wraz z orszakiem, w którym oprócz gigantycznych figur Trzech Króli pojawią się diabeł i anioł – zapowiadają organizatorzy. Podczas przemarszu będzie można posłuchać zespołu RetroBand, który wykona utwory świąteczne; po pochodzie, ok. około godz. 13.15, odbędzie się koncert w wykonaniu Chóru Gospel pod przewodnictwem założyciela i dyrygenta – Piotra Pawlickiego. Zespół składa się m.in. z uczestników programów „Must Be The Music”, „The voice of Poland” i „Bitwa na głosy”.6 stycznia (piątek), Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”, al. Solidarności 1/3, godz. 19.00W sali koncertowej Jordanek tego wieczoru zainaugurowany zostanie nowy jazzowy projekt Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W programie festiwalu zaplanowano cztery wydarzenia, które będą odbywać się do końca sezonu. Jak zapewnia dyrektor Orkiestry, Przemysław Kempiński, pierwszy wieczór będzie niezwykle atrakcyjny i nieco zaskakujący: zabrzmią utwory Włodka Pawlika i Moniuszki. Wystąpią: Włodek Pawlik – fortepian, Damian Kostka – kontrabas, Adam Zagórski – perkusja, Łukasz Pawlik – fortepian, Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Łukasza Ksobiraja.7–8 stycznia (sobota–niedziela), Teatr im. Wilama Horzycy, plac Teatralny 1, Scena na zapleczu, godz. 18.00 (sobota), i godz. 17.00 (niedziela)Aktorzy Teatru Horzycy zabiorą widzów do tajemniczego hoteliku w słonecznej Andaluzji, gdzie skrzyżują się drogi dwóch par. – „Cud” to interaktywna farsa na pięciu aktorów, jednego widza i publiczność – czytamy w zapowiedzi spektaklu. Na skutek działania siły wyższej Hubert – biznesman w średnim wieku – i Nelli – młoda autostopowiczka – zamieniają się ciałami. Spektakl wyreżyserował toruński aktor Grzegorz Wiśniewski.6 stycznia (piątek), początek na skwerze Jana Pawła II, godz. 11.008 stycznia (niedziela), Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa 33, godz. 17.00Z okazji 40-lecia pracy artystycznej Tomasza Kucharskiego w siedzibie muzeum odbędzie się koncert na zabytkowym fortepianie Stanisława Przybyszewskiego. Przy instrumencie zasiądzie jubilat – Tomasz Kucharski, wśród gości będą Elżbieta Kubik – flet, Małgorzata Kamer – kalimba, Katarzyna Kucharska – śpiew, Julia Derda – klarnet, Krzysztof Kucharski – puzon. W programie kolędy i pastorałki.6 stycznia (piątek), początek na placu przed katedrą, godz. 13.30Obchody rozpoczną się Mszą św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego; po jej zakończeniu będzie można zobaczyć scenki w katedrze i na placu przykatedralnym. O godz. 13.30 orszak wyruszy sprzed kościoła i przejdzie ulicami: Gdańską, Bulwarami do Starego Rynku, gdzie o godz. 14.00 z koncertem kolęd i pastorałek wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”. Następnie organizatorzy zaproszą na pyszną grochówkę.6 stycznia (piątek), klub „Łęg”, ul. Płocka 246, godz. 16.00Zespół Łęgowianie oraz dzieci z sekcji wokalnej klubu „Łęg” zapraszają na koncert kolęd i pastorałek. Podczas wydarzenia odbędzie loteria prac plastycznych „Choinka moich marzeń” oraz licytacja wielu gadżetów. Dochód przeznaczony będzie na WOŚP.8 stycznia (niedziela), Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, godz. 11.00–16.00Ostatnia okazja, by zobaczyć wystawę prac wielokrotnie nagradzanego grudziądzanina Macieja Józefowicza. Tworzy grafikę – głównie wklęsłodrukową: akwaforty, akwatinty, czasem suchą igłę czy miękki werniks. – W twórczości Macieja Józefowicza możemy znaleźć wiele prac przedstawiających fragmenty architektury, pejzaży i detali przyrody. W pracach interesujące jest również to, że tematyczny realizm podąża delikatnie w stronę abstrakcji, nie gubiąc uroku i uczuć drzemiących w „portretowanym” otoczeniu. Można by powiedzieć, że widać w tych pracach pasję i serce artysty, dla którego plastyka jest sposobem na życie – czytamy na stronie Centrum.