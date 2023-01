Ponad połowa ankietowanych jest zadowolona z życia w Bydgoszczy [raport]

W bydgoskim Urzędzie Miasta przedstawiono raport o Bydgoszczy. Badanie na zlecenie ratusza przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Okazuje się, że większość bydgoszczan jest zadowolonych z życia w swoim mieście, a największy problemem stanowi komunikacja miejska.

Z raportu wynika że zadowolonych z życia w Bydgoszczy jest 57 proc. mieszkańców, niezadowolenie wyraża 16 proc. pytanych.- Są to wyniki dość zbliżone do innych miast tej wielkości, może trochę większych - mówi dyrektor do spraw badań IBRIS, Michał Kowalczyk.27 proc. mieszkańców uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat jakość życia w Bydgoszczy pogorszy się. Niemal tyle samo jest odmiennego zdania, a według 37 proc. respondentów pozostanie bez zmian. Co jest największym problemem miasta?- Komunikacja miejska, na przykład zbyt stary tabor tramwajowy, zbyt mało połączeń autobusowych - to jest problem zdaniem 46 proc. zapytanych mieszkańców.Na kolejnych miejscach znalazły się: stan dróg i chodników, ciągnące się remonty drogowe, korki oraz nowe inwestycje. Z raportu wynika też, że większość mieszkańców nie uczestniczy w konsultacjach społecznych - tak odpowiedziało prawie 60 proc. Na pytanie o powody, większość wskazuje, że nie ma czasu. Ponad 50 proc. biorących udział w badaniu dobrze oceniła działalność prezydenta miasta, źle około 20 proc. Pozostali ani dobrze, ani źle (...).IBRiS przepytał na poczet tego badania tysiąc mieszkańców.Więcej w relacji Tatiany Adonis.