Streetworkerzy poszukiwani w Toruniu! Po przeszkoleniu pójdą w teren

„Serce Torunia" szuka streetworkerów, czyli osób, które monitorują miejsca opuszczone, pustostany i pomagają osobom bezdomnym. Zainteresowani na początku lutego przejdą specjalne szkolenie.

O szczegółach Monice Kaczyńskiej opowiedział Michał Piszczek z Serca Torunia.- Nasza grupa interwencyjna na bieżąco jeździ, praktycznie co tydzień, po pustostanach i miejscach niemieszkalnych w Toruniu, ale nie ukrywam, że im więcej osób będzie chętnych do pomocy, tym bardziej nas to ucieszy, bo też mamy rodziny, też chcielibyśmy troszeczkę odpocząć, a wiemy, że jesteśmy potrzebni, bo praca streetworkera to jest nowa rzecz w naszym mieście, jeśli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności - mówi Michał Piszczek.- Dlatego w dniach 4 - 5 luty będziemy w Toruniu organizować szkolenie, które poprowadzi Marina z Towarzystwa im. Św. Alberta z Gdańska. Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do udziału w takim szkoleniu i do dołączenia do naszego zespołu. Będziemy się uczyć między innymi bezpiecznych zachowań w terenie, zorganizujemy kurs pierwszej pomocy, wprowadzenie do streetworkingu, będzie też metodyka pracy, etyka streetworkera, a także wiele ciekawych zagadnień (...).Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.