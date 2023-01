Remonty dróg, nowe place zabaw i parkingi. Tak głosowali bydgoszczanie [wyniki]

109 zadań, w tym 60 inwestycyjnych – tak prezentują się wyniki 10. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzrosło także zainteresowanie mieszkańców, którzy chętniej oddawali swoje głosy.

16 milionów złotych pozwoli zrealizować co najmniej 109 zadań, które zyskały najwięcej głosów. – Są wśród nich m.in. dalsza rewitalizacja parku nad Starym Kanałem, budowa nowych dróg rowerowych i miejsc rekreacji. To aż 14 procent więcej niż przed rokiem – informuje bydgoski ratusz.Pomysły tradycyjnie zgłaszali mieszkańcy – łącznie głosowało 21126 osób, które oddały na nie ponad 71 tysięcy głosów, w tym ponad 20 tysięcy na projekty osiedlowe, 17,4 tys. na ponad osiedlowe, 17,5 tys. na mikroprojekty osiedlowe i ponad 18 tys. na projekty społeczne. – Nowe wyniki Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiemu pokazują, że mieszkańcy Bydgoszczy są coraz bardziej zainteresowani rozwojem miasta – komentował prezydent Rafał Bruski. – Bierzemy się teraz do pracy, by jak najsprawniej przygotować nowe zadania do realizacji. Będzie to trudniejsze niż w poprzednich latach ze względu na ogromną inflację.Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywało się w dniach 15 listopada – 15 grudnia 2022 roku. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii. Głos można było oddać także podczas dyżurów w centrach handlowych lub na jarmarku bożonarodzeniowym. Punkty do głosowania zlokalizowane były ponadto w godzinach otwarcia w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz w Młynach Rothera.