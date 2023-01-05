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2023-01-05, 12:51 Redakcja

У базиліці збудують молочний бар для бідних. Область бореться з грипом

Зараз у Бидгощській базиліці щоденно варять юшку в середньому для 200-300 потребуючих /фото. Szczny-cel.pl
Зараз у Бидгощській базиліці щоденно варять юшку в середньому для 200-300 потребуючих /фото. Szczny-cel.pl
У базиліці святого Вінсента Поля у Бидгощі буде побудований молочний бар. Це ініціатива пароха Славомира Бара. Заклад мають збудувати на місці церковної каплиці.

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Цін не буде – всі потребуючі зможуть поїсти гарячу їжу за символічну плату. Наразі триває збір коштів. Відкриття планується через три місяці. Це не єдина форма допомоги, яку священики-місіонери надають у базиліці. Щодня бідним роздають сотні страв.

Куявсько-Поморське воєводство бореться з грипом. Лише з 23 по 31 грудня зафіксовано понад 23 тисячі випадків та підозр зараження. Понад 39% випадків – діти віком до 14 років. З початку вересня в області захворіло понад 159 тис. осіб, що на 53 тис. більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Найбільше — 4436 — у Торуньському повіті. Проте найвища захворюваність населення в Олександрівському повіті. Через складну епідеміологічну ситуацію деякі лікарні обмежують можливість відвідування. Смертельних випадків від грипу наразі не було.

Нагадаємо, що громадяни України, які потребують медичної консультації, можуть скористатися спеціальною телефонною лінією довіри Національного фонду здоров’я. Просто зателефонуйте за безкоштовним номером 800 190 590. Інформація про вільні заклади та клініки, дати прийому та права пацієнтів надається цілодобово, без вихідних (включаючи свята).
Путівник для громадян України - 05.01.2023
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