Równy dostęp do leczenia dla chorych na raka. Centrum Onkologii koordynatorem?

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jeśli wejdzie w życie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy stanie się prawdopodobnie Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym.

Według założeń projektu, ośrodki onkologiczne w kraju zostaną podzielone na trzy kategorie: od najbardziej do najmniej specjalistycznych. Leczenie będzie oparte na jednakowych standardach. Każdy pacjent onkologiczny będzie miał swojego koordynatora leczenia. Poza tym – o leczeniu ma decydować zespół specjalistów.– Celem jest dobro pacjenta, który dziś może czuć się zagubiony i pozostawiony sam sobie, bo musi pewne rzeczy załatwiać sam, musi sam szukać miejsca, gdzie najlepiej będzie leczony jego nowotwór – tłumaczy profesor Janusz Kowalewski, szef Centrum Onkologii w Bydgoszczy. – Ideą wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej jest to, żeby pacjent – bez względu na miejsce zamieszkania – miał równy dostęp do nowoczesnego leczenia i żeby to leczenie było w całym kraju prowadzone na tym samym poziomie, w oparciu o te same zasady i te same standardy europejskie.Jak dodaje profesor – w tej chwili tak nie jest, ponieważ nawet pakiet onkologiczny zakłada, że każdy ośrodek leczący nowotwory złośliwe robi to według własnych zasad, które ma opracowane i które być może są na wysokim poziomie, ale są różne. – Na przykład pacjent mieszkający w Warszawie, w Gliwicach czy w Bydgoszczy ma inny dostęp do opieki onkologicznej, niż ten w Bartoszycach, w Kraśniku czy w innej małej miejscowości – wyjaśnia szef CO.Jego zdaniem, system wejdzie w życie w 2024 roku. Kilka miesięcy potrwa jego formowanie.