Wiatr w porywach do 80 km/h, także w naszym regionie. IMGW ostrzega!

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru/fot. ilustracyjna, Marcin Bielecki, PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, w tym dla części województwa kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych 5 stycznia.



Ponadto w dzień ma wystąpić duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C do 8°C, wystąpi w pierwszej połowie dnia, później będzie stopniowo spadać.