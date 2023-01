Donald Tusk pozwał TVP za film „Nasz człowiek w Warszawie”. Żąda zakazu jego rozpowszechniania [wideo]

Donald Tusk złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciw TVP, dyrektorowi TAI Jarosławowi Olechowskiemu i red. Marcinowi Tulickiemu za film „Nasz człowiek w Warszawie”. Dokument przedstawia fakty i archiwalne wypowiedzi Tuska z czasu, gdy jako premier odpowiadał za politykę zagraniczną – pisze portal tvpinfo.

W swoim pozwie Donald Tusk żąda przeprosin i zakazu dalszego rozpowszechniania filmu, a także kary finansowej dla pozwanych.W filmie wykorzystano materiały archiwalne z różnych spotkań Donalda Tuska z Władimirem Putinem, przeplatając je obrazami toczącej się obecnie wojny na Ukrainie. Sam tytuł „Nasz człowiek w Warszawie” nawiązuje do określenia, jakim posłużył się rosyjski portal Gazeta.ru, opisując wizytę ówczesnego polskiego premiera w Moskwie w 2008 roku.Reprezentująca Donalda Tuska kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. twierdzi, że w filmie „Nasz człowiek w Warszawie” doszło do „przedstawienia alternatywnej rzeczywistości”, z powodu „skali manipulacji i przeinaczeń dokonanych przez Pozwanych”, którzy „posługiwali się wieloma technikami manipulacyjnymi”.– Rozumiem, że ten film może być dla Tuska niewygodny, ale to nie jest koncert życzeń. W Niemczech, gdy ktoś krytykuje Angelę Merkel, nikt nie zastrasza dziennikarzy – komentuje reżyser Marcin Tulicki.Film można obejrzeć na YouTubie.