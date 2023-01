Dwa tysiące chorych więcej w Kujawsko-Pomorskiem. Grypa nie odpuszcza

W porównaniu z przedświątecznym tygodniem liczba chorych na grypę w naszym regionie wzrosła o niemal 2 tysiące.

- Od 23 do 31 grudnia odnotowano dokładnie 23 tys. 652 zachorowania oraz podejrzenia zachorowań na grypę - mówi Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Nieco ponad 39 proc. to zachorowania dzieci do lat 14. Większość jednak odnotowano w grupie wiekowej od 15 do 64 lat - to prawie połowa przypadków. Najmniej chorych jest w grupie wiekowej 65 plus.Według danych sanepidu - o tej porze w ubiegłym roku zachorowań i hospitalizacji było znacznie mniej. - Od 1 września do 31 grudnia odnotowano na terenie naszego województwa 159 tys. 238 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych – wylicza rzecznik. - W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu epidemicznego to o 53 tys. 918 przypadków więcej. Hospitalizacji wymagało ponad 1200 chorych, a rok wcześniej - ponad 740.Najwięcej osób, bo aż 4436 zachorowało w powiecie toruńskim, z kolei najwyższą zapadalność w przeliczeniu na liczbę ludności odnotowano w powiecie aleksandrowskim. Zgonów z powodu grypy nie odnotowano.