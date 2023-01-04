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2023-01-04, 12:55 Redakcja

Подарунки від Grudziądz для України. Додаткові патрулі поліції в Іновроцлаві

Черговий великий транспорт подарунків вирушив з Грудзёндзя до України / фото. grudziadz.pl
Черговий великий транспорт подарунків вирушив з Грудзёндзя до України / фото. grudziadz.pl
79 % поляків вважають, що війна в Україні також впливає на їхню країну, згідно з опитуванням «Барометр надії», проведеним у листопаді науковцями з Бидгощі та Лодзі.

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Це вже сьоме видання аналізу добробуту жителів Польщі. Також було показано, що майже 95% респондентів не погоджуються з твердженням, що війна необхідна для вирішення конфлікту між країнами, і менше 60% відчувають загрозу у зв'язку із нападом росії на Україну.

В Іновроцлаві з’являться додаткові поліцейські патрулі. Це результат підписаного контракту з місцевою комендатурою. У рамках заходів силовики здійснять 869 додаткових патрулів вулиць тривалістю 8 годин. Місто виділяє на це майже 200 тис. злотих, щоб зробити життя безпечнішим. Лише минулого року завдяки такій формі нагляду поліцейські розкрили понад 1,5 тисячі правопорушень.

Чергова вантажівка, наповнена подарунками, вирушила з Ґрудзьондза до України. Допомога має надійти солдатам на фронті та мешканцям, які живуть під обстрілом росіян. Машина сьогодні перетнула кордон і їде далі на схід, перевозить 9 європіддонів із засобами особистої гігієни, дитячими підгузками, ковдрами, ліхтариками та продуктами харчування тривалого терміну зберігання. Як підкреслив мер Ґрудзьондзу Мацей Гламовський: «війна (...) триває довгі місяці, але як місто ми не припиняємо надавати допомогу тим, хто її потребує». Мер також подякував мешканцям, компаніям та установам, які активно підтримують Україну.
Путівник для громадян України - 04.01.2022
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