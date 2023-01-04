Подарунки від Grudziądz для України. Додаткові патрулі поліції в Іновроцлаві

79 % поляків вважають, що війна в Україні також впливає на їхню країну, згідно з опитуванням «Барометр надії», проведеним у листопаді науковцями з Бидгощі та Лодзі.

Це вже сьоме видання аналізу добробуту жителів Польщі. Також було показано, що майже 95% респондентів не погоджуються з твердженням, що війна необхідна для вирішення конфлікту між країнами, і менше 60% відчувають загрозу у зв'язку із нападом росії на Україну.В Іновроцлаві з’являться додаткові поліцейські патрулі. Це результат підписаного контракту з місцевою комендатурою. У рамках заходів силовики здійснять 869 додаткових патрулів вулиць тривалістю 8 годин. Місто виділяє на це майже 200 тис. злотих, щоб зробити життя безпечнішим. Лише минулого року завдяки такій формі нагляду поліцейські розкрили понад 1,5 тисячі правопорушень.Чергова вантажівка, наповнена подарунками, вирушила з Ґрудзьондза до України. Допомога має надійти солдатам на фронті та мешканцям, які живуть під обстрілом росіян. Машина сьогодні перетнула кордон і їде далі на схід, перевозить 9 європіддонів із засобами особистої гігієни, дитячими підгузками, ковдрами, ліхтариками та продуктами харчування тривалого терміну зберігання. Як підкреслив мер Ґрудзьондзу Мацей Гламовський: «війна (...) триває довгі місяці, але як місто ми не припиняємо надавати допомогу тим, хто її потребує». Мер також подякував мешканцям, компаніям та установам, які активно підтримують Україну.