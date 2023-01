Bar mleczny dla ubogich w bazylice: każdy może pomóc, zbiórka już trwa

Rozpoczęła się zbiórka na bar mleczny dla ubogich. Przestrzeń jadalna dla potrzebujących ma powstać w bazylice pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

To inicjatywa proboszcza parafii księdza Sławomira Bara, który kościelną kaplicę przerabia na bar mleczny, w którym nie będzie cen. Każdy człowiek znajdujący się w potrzebie będzie mógł tu przyjść i zjeść ciepły posiłek.- Opłaty za dania będą symboliczne, a ofiara ma mieć charakter godnościowy - mówi ksiądz Bar. - Chodzi o to, żeby zadbać o ludzi samotnych, biednych, którzy mają gdzie mieszkać i gdzie żyć, ale nie starcza im do pierwszego – tłumaczy. - Niektórzy myśleli, że nam chodzi o to, żeby na tym barze zarabiać, a zupełnie tak nie jest. Bar mleczny będzie funkcjonował na tej zasadzie, że bezdomnym nadal będziemy rozdawali pożywienie za darmo, ale jednocześnie zadbamy, by osoby starsze miały poczucie godności, że sobie obiad u nas „kupią”.Obecnie w bydgoskiej bazylice codziennie gotuje się zupę średnio dla 200-300 potrzebujących, a w sobotę przygotowywane są kanapki. Bar mleczny dla ubogich ma zacząć działać za trzy miesiące. Jego powstanie może wesprzeć każdy.