„Widzisz Tego, którego ukochałeś”. Ostatnie pożegnanie ks. Janusza Mnichowskiego

W bydgoskim kościele Miłosierdzia Bożego pożegnano najstarszego kapłana diecezji bydgoskiej, ojca duchownego wielu bydgoskich kapłanów. W środę ks. prałat Janusz Mnichowski spocznie na cmentarzu w Żninie.

Zmarły kapłan był proboszczem bydgoskiej parafii Miłosierdzia Bożego w latach 1982-2004. Zmarł 1 stycznia. Relację z Mszy św., podczas której kapłana żegnali bydgoszczanie zamieszcza portal diecezja.bydgoszcz.pl. – Drogi Ojcze, zgromadziłeś nas przy ołtarzu Chrystusa Pana. Przychodzimy, by podziękować jedynemu, wiecznemu Kapłanowi za dar kapłaństwa, którym ciebie obdarował – mówił ks. prałat Andrzej Kłosiński, który przewodniczył Mszy św.Przy trumnie zgromadzili się duchowni, mieszkańcy parafii, miasta oraz diecezji. Wszyscy ci, którym służył. – Wierzymy, że jesteś teraz z nami. Tutaj, kochany ojcze, jesteś już wolny od cierpienia i widzisz to, co cię interesowało. Widzisz Tego, którego ukochałeś i za Nim szedłeś przez prawie siedemdziesiąt lat kapłańskiego życia – mówił w czasie kazania wychowanek, współpracownik, a zarazem przyjaciel zmarłego, ks. prałat Wojciech Szukalski, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Brzozie.Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego zaplanowano na środę (4 stycznia). Odbędą się w Żninie. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. w kościele św. Floriana (ul. Kościelna 4), poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 10.20. Następnie zaplanowano przejazd i ceremonię pogrzebową na miejscowym cmentarzu (ul. 700-lecia).Jak przypomina na swojej stronie Diecezja Bydgoska, ksiądz Janusz Mnichowski był wikariuszem w Rogowie i Gnieźnie, a proboszczem w Powidzu i w Bydgoszczy. Był notariuszem w gnieźnieńskiej kurii, a także ojcem duchownym w seminarium, mając pod opieką formacyjną 95 alumnów. Po powstaniu diecezji bydgoskiej był również ojcem duchownym w seminarium w latach 2004-2010. 14 grudnia 1976 roku został mianowany przez papieża Pawła VI Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości, zaś 6 maja 2009 roku papież Benedykt XVI wyniósł go do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. Mając 80 lat przeszedł na emeryturę, podejmując chętnie posługę kapłańską w parafiach, prowadząc rekolekcje dla wspólnot i kapłanów. Był świadkiem życia bł. Stefana Wyszyńskiego, przygotowując diecezję bydgoską do jego beatyfikacji, poprzez katechezy głoszone w katedrze. Ostatnie godziny życia spędził w bydgoskim Hospicjum im. ks. Popiełuszki.