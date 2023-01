Bransoletki życia - kolejne rozdanie! Można się zgłaszać do programu teleopieki

Ponad 2600 osób z regionu korzysta już z tzw. opasek życia. Do programu teleopieki domowej mogą dołączyć kolejni zainteresowani. Rekrutację prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

- Opaska ma bardzo ważną funkcję, czyli ma przycisk S.O.S. - mówi Adam Szponka, dyrektor ROPS Toruń. - W momencie, kiedy czujemy się źle, czy jest jakiś taki trudny moment możemy ten przycisk wcisnąć i on powoduje, że sygnał wysyłany jest do ratownika medycznego. Uruchamiane są w tym momencie właściwie wszystkie pozostałe funkcje tej bransoletki. Przez opaskę można nawiązać łączność, ona działa jak komunikator, jak telefon. Po drugie jest w niej lokalizator GPS, czyli widzimy, gdzie znajduje się osoba wzywająca pomocy. Mamy także odczyt pulsu. I wreszcie jest czujnik upadku (...).Do programu zgłosić się mogą wszyscy seniorzy, którzy mają problemy zdrowotne.Opłata za korzystanie z bransoletek w ramach tegorocznego naboru to 35 zł miesięcznie. W minionym roku seniorzy wzywali pomocy 10 tys. razy. Co trzecie wezwanie dotyczyło upadku, co dwudzieste kończyło się interwencją medyczną.Szczegóły w relacji Moniki Kaczyńskiej.