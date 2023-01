Snajperzy, ratownicy i operatorzy pocisków: dobry rok szkoleń w CSWOT Toruń [zdjęcia]

Ponad 100 kursów, przeszkolonych ponad 2 tysiące osób, to był rekordowy rok - tak swoją ubiegłoroczną działalność podsumowuje Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu./fot. CSWOT

To był rekordowy rok - tak swoją ubiegłoroczną działalność podsumowuje Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. W ponad stu kursach udało się przeszkolić ponad 2 tys. osób.

Część szkoleń realizowano w ramach współpracy międzynarodowej z amerykańską Gwardią Narodową Stanu Illinois. Dotyczyły one operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, ratowników COMBAT MEDIC oraz snajperów.CSWOT podaje, że w 2019 roku odbyły się cztery kursy, podczas których przeszkolono 80 osób. W 2020 roku, pomimo pandemii, udało się zorganizować 36 edycji kursów, w których udział wzięło blisko 700 żołnierzy, a w 2021 było to już ponad 1600 żołnierzy. W 2022 roku CSWOT zorganizowało ponad 100 szkoleń, w ramach których przeszkolono blisko 2 tys. osób.Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu działa od 2018 roku. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.Przez cztery lata przeszkoliła ponad 4 tysiące osób.