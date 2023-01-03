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2023-01-03, 12:25 Paweł Podkopaiev

Запуск колл - центру для лікарів, які здобули освіту поза Євросоюзом

Всесвітня організація охорони здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я запустили спеціальний безкоштовний кол-центр для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу/картина: Pixabay
Всесвітня організація охорони здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я запустили спеціальний безкоштовний кол-центр для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу/картина: Pixabay
Заборона відвідин у Влоцлавському госпіталі, а також спеціальний колл-центр для лікарів і стоматологів, що здобули освіту поза межами Євросоюзу - про це та інше у "Пораднику українською".
Mammografia w walce z rakiem. Można zbadać się na rynku w Świeciu

Mammografia w walce z rakiem. Można zbadać się na rynku w Świeciu

У Торуні з'явиться таблиця присвячена тим, хто допомагає Україні боротися
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Лікарня у Влоцлавку заборонила відвідини. Причина – зростання заражень вірусами грипу, SARS-CoV-2 та RSV. Також призупинено прийом у відділення пульмонології, діагностики та лікування раку легень. Все через відсутність вільних місць. Нових хворих перенаправлятимуть до інших закладів області. Дирекція лікарні у Влоцлавку також звернулася з проханням обмежити доставку посилок до приймальні.

У Świeciu сьогодні можна пройти безкоштовну мамографію. Охочим жінкам у віці 50-69 років необхідно з’явитися в мобільну мамографічну лабораторію «LUX MED» на площі Великий Ринок. Тести можна проводити незалежно від місця проживання. Направлення лікаря також не потрібно. Акція триватиме до 17:00

Всесвітня організація охорони здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я запустили спеціальний безкоштовний кол-центр для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу. Це стосується і фахівців з України. Кожен, хто зателефонує за номером: 800 00 30 21, отримає інформацію про процедури та документи, необхідні для отримання тимчасової медичної ліцензії в Польщі. Кол-центр обслуговує 7 днів на тиждень російською та українською мовами.
Paweł Podkopaiev
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