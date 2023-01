Mammografia w walce z rakiem. Można zbadać się na rynku w Świeciu

„Z nowym rokiem nowym krokiem. Niech na liście postanowień noworocznych pojawi się profilaktyczna mammografia” – zachęca Starostwo Powiatowe w Świeciu. We wtorek (3 stycznia) na Dużym Rynku w Świeciu panie w wieku 50-69 lat wykonują bezpłatne badania mammograficzne.

Badania finansowane są przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można je wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. – Szczególnie zachęcamy Panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Przypominamy też, że do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1954 roku – podkreśla Starostwo.Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED parkuje na Dużym Rynku w Świeciu 3 stycznia w godz. od 11.00 do 17.00. W ramach programu NFZ do badania uprawnione są kobiety od 50 do 69 lat, ubezpieczone, spełniające jeden z dwóch warunków: nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.Programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Rejestracja na badanie pod numerem tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez TEN FORMULARZ . W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.Jak podkreślają organizatorzy akcji, mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Zaznaczają też, że wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100-procentową gwarancję powrotu do zdrowia.Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Pacjentki proszone są o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi na stronie www.mammo.pl