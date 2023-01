Pijany kierowca sam przyjechał na policję. Twierdził, że ktoś go goni

Dwaj mężczyźni, widząc styl jazdy 23-latka, starali się go zatrzymać/fot. ilustracyjna, Mazowiecka Policjaietrzeźwy kierowca stwarzał na drodze, próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę – podkreśla policja/fot. ilustracyjna, Tomasz Gzell, PAP

23-latek najpierw telefonicznie poinformował dyżurnego policji, że ktoś goni go ulicami Grudziądza, po czym sam przyjechał do komendy z prośbą o pomoc. Jak się okazało, mężczyzna był pijany, a jadący za nim dwaj mężczyźni, widząc jego styl jazdy, próbowali go zatrzymać.