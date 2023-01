Ewa Błaszczyk laureatką grudziądzkiej Nagrody im. ks. Janusza Pasierba

Aktorka, piosenkarka i założycielka fundacji Akogo oraz kliniki Budzik – Ewa Błaszczyk otrzyma ogólnopolską Nagrodę księdza profesora Janusza Pasierba. Wyróżnienie przyznawane jest osobom pomagającym potrzebującym i krzewiącym wartości chrześcijańskie.

– Bardzo się cieszę, że tegoroczną Nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba otrzymuje pani Ewa Błaszczyk – nie tylko artystka-aktorka, ale człowiek, który w ostatnich latach zwrócił uwagę nas wszystkich na wartość życia każdego człowieka – mówi ks. Dariusz Kunicki. – To doskonale wpisuje się w postać patrona naszej nagrody grudziądzkiej, bowiem ks. prof. Pasierb, wybitny teolog, ale także humanista, historyk sztuki, pisarz, poeta, był skoncentrowany na konkretnym człowieku, na życiu człowieka. To doskonale wpisuje się w wartości chrześcijańskie, które też promuje grudziądzka nagroda.– Założyła z ks. Drozdowiczem Fundację Akogo, doprowadziła do wybudowania już trzech klinik. Jej postawa życiowa, jej hart ducha na każdym polu, to rzecz godna naśladowania – podkreśla Wojciech Cetkowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.Nagroda zostanie wręczona 27 stycznia w grudziądzkim teatrze.Pierwszym laureatem wyróżnienia został w 1996 roku ks. Jan Twardowski, potem nagrody otrzymywali m.in. Krzysztof Zanussi, Janusz Zakrzeński.Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.