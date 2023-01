Krystian M. z Brodnicy w areszcie. Jest podejrzany o współżycie z osobą małoletnią

Jest 3-miesięczny areszt dla 20-latka z Brodnicy, który miał współżyć z osobą małoletnią. Krystian M. związany był z lokalnym uczniowskim klubem piłkarskim. Nie przyznał się do winy.

- Krystianowi M. przedstawione zostały dwa zarzuty dotyczące współżycia z osobą poniżej lat 15 i prezentowania jej treści pornograficznych - mówiła Alina Szram, Prokurator Rejonowy w Brodnicy. - Po przedstawieniu zarzutów przyznał się co do faktu, nie przyznał się co do winy. Złożył krótkie wyjaśnienia. Podejrzany nie był trenerem w klubie piłkarskim. Był tam społecznym asystentem. Trener przesłuchiwany w tej sprawie stwierdził, że nie było do chwili zatrzymania żadnych skarg, ani ujawnionych nieprawidłowości w zachowaniu Krystiana M. Będzie to przedmiotem ustaleń w prowadzonym postępowaniu.Podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. O sprawie poinformowała TVP Bydgoszcz.Tymczasem klub sportowy z Brodnicy wydał oświadczenie, w którym zawiadamia m.in, że:„ (...) osoba ta nie jest oraz nigdy nie była pracownikiem, współpracownikiem, ani członkiem naszego Klubu. Osoba ta nigdy nie pełniła w naszym Klubie jakiejkolwiek funkcji (w tym w szczególności funkcji trenera lub opiekuna). Dzieci uczęszczające na zajęcia naszego Klubu nigdy nie znajdowały się pod opieką tej osoby, jak również nigdy nie miała miejsca sytuacja w której nasze dzieci byłby pozostawione sam na sam z tą osobą (...). Wszyscy członkowie naszego Klubu pozostają pod opieką wyłącznie zatrudnionych lub współpracujących z nami opiekunów. Przed dopuszczeniem danego opiekuna do pracy z dziećmi nasz Klub uzyskuje informację, że dane tego opiekuna nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPnTS) oraz wymaga od niego okazania aktualnego oświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Opiekunowie zatrudnieni w naszym Klubie spełniają rygorystyczne wymogi stawiane nam nie tylko przez przepisy obowiązującego prawa Polskiego ale również wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej (również w ramach procedury Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich)."źr. Facebook