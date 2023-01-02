Студенти-біженці продовжують навчання у рідних вишах і водночас у Польщі, а у Торуні відбудеться відкриття "katarzynki" на честь людей, що допомагають Україні. Про це та інше у "Пораднику українською".

У Куявсько-Поморському воєводстві минулого року зафіксували на 17,5 тис. менше випадків зараження коронавірусом порівняно з 2021 роком. Також утричі менше померлих – близько 1300 осіб із підтвердженим COVID-19. З початку епідемії в Куявсько-Поморському воєводстві підтверджено майже 380,5 тисяч випадків зараження коронавірусом.Katarzynka, що присвячена тим, хто допомагає Україні боротися – відкриється у червні на Пряниковій алеї зірок у Торуні. Таким чином місто вшанує людей, компанії та установи, які підтримували та продовжують підтримувати біженців. Цьогорічного «символічного» переможця оголосив мер міста Міхал Залеський під час новорічної урочистості. За словами прес-секретаря мера Александри Іжицької, це буде колективна Katarzynka, якою нагородять мешканців міста, а також українців, які кинулися на допомогу співвітчизникам. Katarzynki на Пряниковій алеї зірок відкривають з 2003 року. Це латунні таблички з автографами торуньських артистів, спортсменів, науковців і бізнесменів, які прославили Торунь у Польщі та світі.Прогнози, згідно з якими після нападу Росії на Україну польські університети приймуть велику кількість біженців, не справдилися – заявив заступник голови Конференції ректорів вищих шкіл Польщі проф. Яцек Попель. За його словами, кількість українських студентів дещо збільшилася. Керівництво українських університетів не хоче втрачати своїх студентів і науковців, оскільки це послабить їхній науковий потенціал. Тому, наприклад, Ягеллонський університет у Кракові пропонує українським студентам і науковцям тимчасове перебування за зразком європейської програми обміну – Erasmus. Під час такого кількамісячного перебування вони виконують навчальний план. З 24 лютого 2022 року таку можливість отримали понад 100 людей з України. Ця група зберегла свою українську приналежність. Багато польських університетів також підтримують біженців, надаючи їм місця в гуртожитках.Сьогодні з мапи автобусного сполучення Торуня зник маршрут номер 22. Причина – низький інтерес пасажирів. Муніципальний перевізник повідомив про збільшення частоти сполучення на лінії 31, маршрут якої здебільшого збігається з маршрутом 22. Районна рада округу Скарпа не згодна з рішенням МЗК. Кілька днів тому мешканці звернулися до влади з проханням призупинити ліквідацію та провести громадські консультації.