Uwaga! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej w bydgoskim Fordonie [lista]

O północy (31 grudnia) kończy działalności punkt przy ul. Witkiewicza 1 i jednocześnie rozpoczyna działalność nowy punkt przy ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny 19, w budynku Przychodni Bajka Centrum Medyczne Bart-Med.

Pozostałe punkty na terenie Bydgoszczy pracują bez zmian. Przypominamy, że są to punkty przy ulicy Królowej Jadwigi 16 (tylko osoby dorosłe) , Kurpińskiego 5 (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny), Szpitalnej 19 (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski oraz Chodkiewicza 44 (tylko dzieci do 18 roku życia), (Wojewódzki Szpital Dziecięcy).Dr Dorota Doktór z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ apeluje, by pacjenci nie tworzyli sztucznego tłoku w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a korzystali z punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:- Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej - przypomina dr Doktór. - Tym bardziej w tym okresie zwiększonej zachorowalności na grypę. Warto się zastanowić, czy korzystne będzie wielogodzinne oczekiwanie w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy nie lepiej skorzystać właśnie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.Dr Doktór przypomina, że pacjenci mogą również korzystać z całodobowej bezpłatnej, infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590, aby dowiedzieć się, gdzie mieści się najbliższy punkt udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czy też dyżurująca apteka. Pacjenci mogą również korzystać z teleplatformy pierwszego kontaktu pod numerem 800 137 200, gdzie dyżurują: pielęgniarka, położna i lekarz.