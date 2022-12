Nietrzeźwi spędzą tu noc, a terapeuci zaoferują im pomoc. Centrum we Włocławku otwarte

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku może już przyjmować pacjentów. Przygotowano tu 19 miejsc dla osób nietrzeźwych, którym po wytrzeźwieniu zostanie zaproponowana pomoc terapeutów uzależnień i coachów.

Nowo wybudowana placówka od piątku (30 grudnia) działa przy ul. Krzywa Góra 38.– To nie jest izba wytrzeźwień, to jest Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, podzielone na dwa działy: dział terapeutyczny, który będzie zajmował się terapeutyką rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz dział opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości. Po wytrzeźwieniu każdy chętny będzie kierowany do działu terapeutycznego, gdzie nasi profesjonalni terapeuci i trenerzy personalni będą próbowali wyciągnąć daną osobę z nałogu, pomóc, udzielić wsparcia, pokierować do dalszego leczenia – tłumaczy dyrektor ośrodka Piotr Stolcman.Placówka dysponuje 19 miejscami wyłącznie dla mężczyzn. Odciąży Szpitalny Oddział Ratunkowy, na który do tej pory trafiali nietrzeźwi włocławianie.Centrum kosztowało 4,3 mln złotych. 80 proc. tej kwoty wyłożył Urząd Marszałkowski, 10 procent państwo, zaś włocławski ratusz jedynie pięć procent. Przywieziona tu do wytrzeźwienia osoba za jedną noc w dwuosobowym pokoju zapłaci 300 złotych.