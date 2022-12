Nowy prezes bydgoskich MZK wybrany. Umowę na przewozy wydłużono

Miejskie Zakłady Komunikacyjne mają nowego prezesa, Piotra Bojara. Spółka podpisała też aneks do obecnej umowy na przewozy – będzie obowiązywał przez najbliższe dwa miesiące.

Obecny prezes MZK Piotr Szałkowski złożył rezygnację 16 grudnia. W piątek Rada Nadzorcza zdecydowała, że jego zastępcą zostanie Piotr Bojar, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu spółki Tramwaj Fordon. – Był to jeden z kandydatów, który wystartował w konkursie rozstrzygniętym we wrześniu. Wróciliśmy do tej kandydatury, ponieważ już wtedy pan Piotr Bojar uzyskał bardzo dobrą opinię Rady – poinformował Jerzy Nadarzewski, przewodniczący RN MZK w Bydgoszczy.Ostatniego dnia roku kończy się obecna umowa między ZDMiKP a MZK na przewozy. Pasażerowie mogą się jednak nie obawiać: od pierwszego 1 stycznia kursy będą kontynuowane. – Podpisaliśmy aneks na dwa miesiące, do 28 lutego 2023 r., na stawkach za wozokilometr, na jakich MZK jeździ w IV kwartale – przekazał obecny prezes MZK Piotr Szałkowski. Negocjacja nowej długoterminowej umowy będzie już zadaniem nowego prezesa. Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy Andrzej Arndt poinformował nas, że nowy prezes spotkał się już ze stroną związkową, ale były to rozmowy nieoficjalne.Piotr Szałkowski prezesem był zaledwie kilkanaście tygodni. Jego rezygnacja wiąże się właśnie z negocjacją warunków nowej umowy z ZDMiKP. – Warunki finansowe, które zaproponowano nam jako spółce na wykonywanie usług przewozowych w przyszłym roku, są nierealne do spełnienia – mówił, pytany o powody dymisji. – Spowodują tylko dalsze generowanie strat. Uwzględniając straty, które w tym roku osiągniemy to będzie w sumie ponad 30 milionów – tłumaczył. – Uważam, że nie można dalej kontynuować czegoś tak złego dla firmy. Nie może być zgody na podpisanie takiej umowy, stąd decyzja o rezygnacji ze stanowiska.Piotr Bojar jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Jego praca doktorska dotyczyła oceny wpływu uszkodzeń autobusów na bezpieczeństwo działania systemu miejskiej komunikacji. Wykładał w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Obecnie jest dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w spółce Tramwaj Fordon. Na stanowisko prezesa MZK w Bydgoszczy zostanie powołany 10 stycznia.Cytaty za: „Express Bydgoski”