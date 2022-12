Toruń zapłaci więcej za odbiór śmieci przez bydgoską spalarnię. Władze miasta: „To nieuczciwa presja”

Od 1 stycznia Toruń za odbiór tony niesegregowanych odpadów zapłaci o 300 zł więcej, niż Bydgoszcz – aż 450 złotych. To skutek „ultimatum” postawionego Miastu przez bydgoską spółkę ProNatura. Do nowych stawek odnieśli się prezydent Torunia Michał Zaleski i jego zastępca Zbigniew Fiderewicz.



Na razie bez podwyżek dla samych mieszkańców

Porozumienie z 2009 roku – ważne czy nie?

Od tygodni Bydgoszcz i Toruń starają się wypracować nowe porozumienie w sprawie utylizacji odpadów w bydgoskiej spalarni. Jak ustalono podczas spotkania 28 grudnia, przez najbliższe trzy miesiące, od stycznia do końca marca 2023 r., spalarnia będzie odbierać toruńskie śmieci, ale po cenach komercyjnych.– Bydgoszcz domaga się znacznie większych pieniędzy od Torunia za wykonywanie tej samej usługi, którą wykonywała w poprzednim roku taniej. A, co najdziwniejsze, sposób liczenia kosztów tej usługi jest systemem komercyjnym, wykraczającym poza ewentualne wątpliwości, jakie były zgłaszane w procesie negocjacji – mówił na zwołanym 30 grudnia briefingu prasowego prezydent Torunia Michał Zaleski. – Bydgoszcz zgłaszała problem transportu odpadów między naszymi miastami, a teraz, według oferty, którą otrzymaliśmy z ProNatury, mamy płacić wielokrotnie więcej – dodał.Za tonę odpadów komunalnych niesegregowanych Bydgoszcz będzie płacić 150 zł, a Toruń – 450 złotych. – W tych naszych kosztach jest sprawa, którą podnosi się jako dyskusyjną, czyli transport. Transport to prawie 200 złotych tej 300-złotowej różnicy, pozostała kwota to narzut komercyjny. W związku z tym rodzi się wątpliwość, czy ze środków publicznych możemy ponosić opłaty komercyjne, skoro istnieją opłaty samorządowe – mówił prezydent Zaleski.Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zadeklarował, że jeśli do końca marca 2023 roku uda się wypracować nowe porozumienie, to Toruń otrzyma zwrot nadpłaty. – Tak, mamy zapewnienie, że w momencie, kiedy dojdzie do porozumienia, te środki zostaną zwrócone, ale i tak czeka nas uzyskanie w tej sprawie opinii organów nadzoru, a więc Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – tłumaczył.Na razie nowe stawki nie oznaczają podwyżek dla mieszkańców Torunia.Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia, powiedział, że porozumienie zawarte w 2009 roku wciąż obowiązuje. – Różnimy się z Miastem Bydgoszcz w podejściu do ważności obowiązywania tego porozumienia. Bydgoszcz ma opinię prawną, my też mamy opinie prawne, z których wynika, że pomimo iż wówczas nie dopełniono obowiązku opublikowania porozumienia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, to wada ta nie eliminuje go z obiegu prawnego – podkreślił. – I, co istotne, nawet sposób rozliczania między spółkami to wada, która także powinna być w miarę szybko uregulowana. Gminy powinny się rozliczać między sobą w formie dotacji. Nie jest to przesłanka, która powoduje nieważność tego projektu – wskazał.Prezydent Zaleski zaznaczył, że zgodnie z porozumieniem z 2009 r. inwestycja miały służyć obszarowi nazwanemu bydgosko-toruńskim obszarem metropolitalnym. Porozumienie zostało zawarte na co najmniej 30 lat z 6-letnim okresem wypowiedzenia.