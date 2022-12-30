Інформація для українців: з Ґрудзьондзя, Торуня та Влоцлавека

Завершено роботи з будівництва нового Центру Донорства та Лікування Крові в Ґрудзьондзу.

Незабаром пункт з вулиці Włodka переїде до нового приміщення на вулиці Szpitalna. Тривають завершальні ремонтні роботи приміщення. Інвестором є Регіональний Центр Донорства та Лікування Крові в Бидгощі, за сприяння міста Ґрудзьондз.22-річному мешканцю Торуня, який у січні напав з довгим ножем на перехожих, загрожує довічне ув'язнення. У суді оголошено звинувачення. Загалом слідство інкримінує Луці Л. скоєння 11 злочинів проти життя, здоров’я та власності, деякі з них вчинені з хуліганських мотивів. Лука Л., має польське та італійське громадянство. У нього діагностували розлади особистості та залежність від психоактивних речовин.268 нових великих дерев, майже 4000 нових кущів, 114 світлодіодних ламп, камери спостереження, відбудовані алеї та містки, оновлений дитячий майданчик, нові туалети та спортзал на відкритому повітрі – саме так після ремонту виглядає парк ім. Генрика Сінкевича у Влоцлавку. Ревіталізація території тривала понад рік і коштувала майже 11 мільйонів злотих. Це один із найстаріших міських парків у Польщі, він був заснований у 1870 році.